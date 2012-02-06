О компании
Сервис-маркет «Заправка365.ру» - это розничный проект федерального провайдера ИТ услуг ``Оргтехника Плюс``.
Наши основные услуги - это заправка картриджей в Екатеринбурге, а также ремонт любой компьютерной и оргтехники. Мы заправляем лазерные картриджи HP, Canon, Kyocera, Xerox, Samsung и остальные марки офисной техники. Помимо заправки лазерных картриджей и ремонта лазерных принтеров у нас пользуется популярностью услуги, редко оказываемые в других сервисных центрах города, такие как: заправка струйных картриджей, ремонт струйных принтеров, установка СНПЧ, ремонт принтера с СНПЧ.
Жителями города и организациями востребованы услуги: обслуживание компьютеров, ремонт ноутбуков и ремонт сотовых телефонов.
На все услуги предоставляем гарантию!
Остались вопросы? Звоните прямо сейчас!
+7-965-501-77-04
с 10 - 19 Пн-Пт
Услуги нашего сервисного центра
Первый в Екатеринбурге сервис-маркет, работающий в формате дискаунтера.
Оказание услуг и продажа сопутствующих товаров по очень доступным ценам
Почему стоит обратиться к нам
БЫСТРАЯ ДИАГНОСТИКА
На диагностику оборудования
не более 3-х часов
ОПЕРАТИВНОСТЬ
Оперативный выезд
в день обращения
ПОДМЕНА
Предоставление подменного аппарата
на время ремонта (при наличии на складе)
БЫСТРАЯ ЗАПРАВКА
Заправка картриджа от 15 минут
Гарантии
ГАРАНТИЯ НА ЗАПРАВКУ
Гарантия на заправку картриджа –
действует на весь ресурс картриджа
ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ
Стоимость наших услуг ниже рыночной
на 20% в Екатеринбурге
ГАРАНТИЯ НА РЕМОНТ
Гарантия на услугу по ремонту –
действует целых три месяца