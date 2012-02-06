О компании

Сервис-маркет «Заправка365.ру» - это розничный проект федерального провайдера ИТ услуг ``Оргтехника Плюс``.
Наши основные услуги - это заправка картриджей в Екатеринбурге, а также ремонт любой компьютерной и оргтехники. Мы заправляем лазерные картриджи HP, Canon, Kyocera, Xerox, Samsung и остальные марки офисной техники. Помимо заправки лазерных картриджей и ремонта лазерных принтеров у нас пользуется популярностью услуги, редко оказываемые в других сервисных центрах города, такие как: заправка струйных картриджей, ремонт струйных принтеров, установка СНПЧ, ремонт принтера с СНПЧ.

Жителями города и организациями востребованы услуги: обслуживание компьютеров, ремонт ноутбуков и ремонт сотовых телефонов.

На все услуги предоставляем гарантию!

Остались вопросы? Звоните прямо сейчас!
+7-965-501-77-04
с 10 - 19 Пн-Пт

Услуги нашего сервисного центра

Первый в Екатеринбурге сервис-маркет, работающий в формате дискаунтера.
Оказание услуг и продажа сопутствующих товаров по очень доступным ценам

printers
РЕМОНТ ПРИНТЕРОВ И МФУ
computers
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
laptops
РЕМОНТ НОУТБУКОВ
smartfones
РЕМОНТ ТЕЛЕФОНОВ
planshet
РЕМОНТ ПЛАНШЕТОВ

Почему стоит обратиться к нам

БЫСТРАЯ ДИАГНОСТИКА

На диагностику оборудования
не более 3-х часов

ОПЕРАТИВНОСТЬ

Оперативный выезд
в день обращения

ПОДМЕНА

Предоставление подменного аппарата
на время ремонта (при наличии на складе)

БЫСТРАЯ ЗАПРАВКА

Заправка картриджа от 15 минут

Действующие акции

HI-BLACK и Net-Product

Снизим цену на совместимый картридж
производителя HI-BLACK и Net-Product

Бесплатное обслуживание

Бесплатное техническое обслуживание принтера
при заказе СНПЧ или ПЗК

Бесплатная диагностика

 Осуществляем бесплатную
диагностику оборудования

Гарантии

ГАРАНТИЯ НА ЗАПРАВКУ

Гарантия на заправку картриджа –
действует на весь ресурс картриджа

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ

Стоимость наших услуг ниже рыночной
на 20% в Екатеринбурге

ГАРАНТИЯ НА РЕМОНТ

Гарантия на услугу по ремонту –
действует целых три месяца

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