Сервис-маркет «» - это розничный проект федерального провайдера ИТ услуг ``Оргтехника Плюс``.Наши основные услуги - это, а также ремонт любой компьютерной и оргтехники. Мы заправляем лазерные картриджи HP, Canon, Kyocera, Xerox, Samsung и остальные марки офисной техники. Помимо заправки лазерных картриджей и ремонта лазерных принтеров у нас пользуется популярностью услуги, редко оказываемые в других сервисных центрах города, такие как:, ремонт принтера с СНПЧ.

Жителями города и организациями востребованы услуги: обслуживание компьютеров, ремонт ноутбуков и ремонт сотовых телефонов.

На все услуги предоставляем гарантию!